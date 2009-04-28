В Киеве перевернулась маршрутка с людьми (фото)

Вчера около 14.40 на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе (в Дарницком районе) водитель маршрутки «Богдан» не пропустил трамвай.

В результате вагон протаранил автобус - 6 пассажиров маршрутки угодили в больницу.

- В жизни не видел подобного, - говорит очевидец ДТП Ярослав. - Маршрутка №445 поворачивала с Тростянецкой на Харьковское шоссе, в сторону Ленинградской площади. К сожалению, водитель микроавтобуса не заметил трамвай, который двигался слева.

Когда автобус уже заканчивал маневр, трамвай ударил маршрутку в бок. Трамваем управлял стажер. И хотя рядом с ним сидел мастер, очевидно, отреагировать вовремя он не успел.

От сильного толчка маршрутка накренилась и перевернулась.

Через несколько минут на место аварии подъехали шесть «скорых», которые госпитализировали пострадавших. У пассажиров были переломы и ушибы. Пока врачи вытаскивали людей из металлической «ловушки», пожарные обильно поливали улицу водой. Ведь на дорогу вылилось почти 150 литров горючего!

Не исключено, что пострадавших было бы намного больше, будь маршрутка полностью забита. На Харьковском шоссе образовалась огромная пробка.

КП в Украине