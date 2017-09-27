В Украине проходит международный чемпионат служебных собак (фоторепортаж)
18:51, 27 сентября 2017Общество
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Четырехлапые полицейские и пограничники соревнуются за звание победителей.
В соревнованиях принимают участие 32 команды / Фото УНИАН
В селе Каменица на Закарпатье 27 сентября проходит международный чемпионат по многоборью кинологов. В соревнованиях принимают участие команды Национальной полиции Украины, Нацгвардии, Государственной пенитенциарной службы Украины и команды пограничной службы.
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Кроме команд из Украины на чемпионате выступают представители соседних государств, всего 32 команды.
Как сообщал УНИАН, в ГСЧС работает единственный в Украине такса-спасатель. Он выиграл десятки соревнований среди служебных собак, а также демонстрирует свои способности на международном уровне.
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