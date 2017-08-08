В ГСЧС рассказали об успехах единственного в Украине таксы-спасателя (видео)

Эта порода не считается служебной, ибо трудно поддается дрессировке. Но Крис уже несколько лет служит в поисково-спасательном отряде украинских спасателей, рассказывает ТСН.

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Такса попал в ряды собак-спасателей после того, как его хозяин обратился к кинологам - не мог справиться со сложным характером собаки. В результате Крис научился находить людей под завалами. Работал он, в частности, в девятиэтажке, где произошел взрыв газа - искал людей, пока здание могло обвалиться еще больше.

Крис выиграл десятки соревнований среди служебных собак. Скоро он отправится в Австрию, где продемонстрирует свои способности на международном уровне.