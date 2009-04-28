Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

С 20 по 26 апреля т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 2,57% (12 долл. США) - до 438 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 15 долл. - до 415 долл., 2-комнатных – на 24 долл. – до 613 долл., 3-комнатных – на 26 долл. – до 751 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 7 долл. – до 334 долл., 2-комнатных – снизилась на 27 долл. – до 616 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 725 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 7 долл. – до 273 долл., 2-комнатных – на 8 долл. – до 351 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 538 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 9 долл. - до 284 долл., 2-комнатных – снизилась на 12 долл. – до 378 долл., 3-комнатных – снизилась на 13 долл. – до 530 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 257 долл., 2-комнатных – снизилась на 8 долл. – до 352 долл., 3-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 449 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 397 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 467 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 11 долл. – до 297 долл., 2-комнатных – снизилась на 12 долл. – до 385 долл., 3-комнатных – снизилась на 11 долл. – до 470 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 11 долл. – до 283 долл., 2-комнатных – снизилась на 17 долл. – до 476 долл., 3-комнатных – снизилась на 17 долл. – до 476 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 8 долл. – до 262 долл., 2-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 373 долл., 3-комнатных – снизилась на 11 долл. – до 459 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 10 долл. – до 265 долл., 2-комнатных – выросла на 14 долл. – до 368 долл., 3-комнатных – снизилась на 13 долл. – до 465 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 13%, Печерском – 5%, Дарницком – 11%, Оболонском – 9%, Днепровском – 10%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 9%, Святошинском – 9%, Деснянском – 12%, Подольском – 8%.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 22,9% (139 долл. США) - до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% (368 долл.) - до 607 долл. за квартиру в месяц.