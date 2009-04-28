Проект Евро-Азиатского нефтекоридора предполагает три этапа

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что стоимость реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды» согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил на брифинге.

По его словам, утвержденное 24 апреля ТЭО проекта ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» предусматривает три этапа реализации.

На первом этапе планируется прокачка нефти в объеме до 5 млн. тонн в год в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» на два западноукраинских нефтеперерабатывающих завода – НПК «Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», а также транзит нефти в объеме 6-5 млн. тонн в направлении западной границы Украины с возможностью дальнейшей транспортировки в Чехию, Словакию, Австрию, Венгрию.

Второй этап предусматривает транспортировку дополнительных 10 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Одесса-Броды» в направлении польских городов Плоцк и Гданьск.

На третьем этапе планируется увеличить общую пропускную способность нефтепровода «Одесса-Броды» до более 40 млн. тонн нефти в год.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что стоимость второго и третьего этапа колеблется от 2 млрд. долл. (при транспортировке нефти в объеме до 20 млн. тонн) до 8 млрд. долл. (при транспортировке 40 и более млн. тонн). По его словам, стоимость реализации первого этапа оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что ТЭО ЕАНТК на базе «Одесса-Броды», в отличие от других бизнес-планов по «Одесса-Броды», предусматривает экономическое обоснование транспортировки каспийской нефти от поставщика (Азербайджан) до конечных потребителей.

«ТЭО подтверждает экономическую целесообразность, техническую возможность, коммерческую привлекательность и конкурентоспособность всех маршрутов нефтетранспортного коридора», – отметил он.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что утверждение ТЭО ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» является условием для дальнейших переговоров участников проекта (Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Украина) с другими заинтересованными сторонами о финансировании и конкретной реализации проекта.

Как сообщал УНИАН, по данным Б.СОКОЛОВСКОГО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с предложением начать использовать «Приднепровские магистральные нефтепроводы» для прокачки российской нефти вместо реверсного режима нефтепровода «Одесса-Броды».