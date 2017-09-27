Следователи отрабатывают четыре основные версии взрывов под Калиновкой

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкая области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеДиверсия или халатность: реакция соцсетей на взрывы в Калиновке"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные мероприятия направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются четыре основные следственные версии совершения уголовного правонарушения", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, на территории военной части в городе Калиновка Винницкой области 26 сентября около 21 час. 46 мин. произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов, которые находились в хранилищах и на площадках открытого хранения.

По указанному факту военной прокуратурой Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 113 Уголовного кодекса ("диверсия"). Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу Управления СБУ в Винницкой области.

Надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Генеральная прокуратура Украины осуществляет контроль за состоянием досудебного расследования этого уголовного производства.

В результате пожара на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка, пострадал один человек, горело четыре дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тыс. людей.

Советник президента Порошенко Юрий Бирюков отмечал, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах. В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352, вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а последствия преодолевают до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.

А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.