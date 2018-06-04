В шаге от войны: как окрестности Винницы стали зоной боевых действий

За более чем год мирной жизни уже отвык от звуков взрывов и постоянного состояния напряженности, даже когда спишь. И вот это чувство снова напомнило о войне. О том, что уже четвертый год Украина отбивается от гибридной оккупации со стороны «братской» России.

Вечер, 26 сентября не предвещал ничего плохого, кроме осеннего снижения температуры воздуха. И вдруг, около 22:00 в соцсетях появились первые сообщения «Что бахнуло в Виннице?», «Кто-то почувствовал землетрясение?», «У нас дома задребезжали окна...».

Затем последовали более тревожные – «Что-то серьезное бахнуло возле Калиновки. В Дорожнем у людей вылетели стекла из окон», «В Калиновке паника - слышны взрывы и видны вспышки огня».

Реакция была мгновенной - около Калиновки Винницкой области находится большой арсенал, где хранится почти 200 тысяч единиц боеприпасов, в том числе, по слухам, ракеты для систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Значит, там могло что-то произойти серьезное. Звонок первому заместителю главы Винницкой облгосадминистрации Андрею Гижко не оставил сомнений в догадках – он подтвердил, что на Калиновском арсенале произошла детонация боеприпасов.

Первая мысль - таким образом Кремль «поздравил» президента Украины с Днем рождения (26 сентября Петру Порошенко исполнилось 52 года). Уже утром стало известно, что перед первым взрывом, произошедшим около 22:00, над арсеналом был замечен дрон или квадрокоптер…

Звоню своему коллеге-журналисту из издания «Реал» и уже через 10 минут мы в пути в Калиновку.

Но отъехать от Винницы нам удалось не сразу – буквально через полкилометра, на окружной дороге, мы попали в затор из легковых и грузовых автомобилей. Еще через 100 метров дорогу перекрыл патрульный автомобиль, а полицейские разворачивали автомобили, не давая им проехать на выезд из Винницы в сторону Житомира-Киева.

Мы тоже развернулись, приняв решение все-таки добраться к месту взрывов, но окольными путями. Проехав через весь город, выезжаем снова на окружную в районе развилки на Липовец и аэропорт «Винница». Далее следуем через пригородную Стадницу, где уже наблюдаем огромное зарево на севере. Здесь навстречу нам едет нескончаемый поток автомобилей, автобусов, мотоблоков, бричек, запряженных лошадями, и просто пеших людей детьми – жители окрестных населенных пунктов покидают свои дома в зоне поражения.

По лесной дороге попадаем в Сосонку, находящуюся в 5 км от арсенала, здесь на удивление тихо и уже практически нет встречного движения. Затем, в районе «Дубового Гая», «выскакиваем» на трассу «Винница – Житомир» и проезжаем фактически в 100 метрах от арсенала, но решаем не останавливаться возле него – тут уже дежурят несколько десятков военных автомобилей, бронетранспортеров и военные в бронежилетах и с оружием.

Завернув на окружную Калиновки, останавливаемся. Тут небольшой подъем дороги и хорошо видно происходящее. До арсенала, находящегося в лесу, каких-то 700-800 метров.

Поначалу картинка была не очень впечатляющая – зарево над кронами деревьев и одинокие трассирующие вылеты боеприпасов. Не сильным был в тот момент и гул от взрывов. Но уже около 00:00 происходит первый мощный взрыв и над арсеналом поднимается первый «гриб» от взрыва высотой 250-300 метров. Через несколько секунд яркую вспышку «догоняет» взрывная волна, наша машина подскакивает на ровном месте. После взрыва, сразу за ним, следуют трассеры от разлетающихся боеприпасов. В дальнем углу арсенала появляется второй очаг возгорания.

Мимо нас на большой скорости проносится вереница из нескольких десятков единиц пожарной техники. Часть из них свернули на развилке в сторону Хмельника, часть поехали дальше – в сторону дислокации калиновского полка спецназначения «Ягуар» Национальной гвардии. Позже мы узнаем, что туда прилетело несколько боеприпасов.

Поснимав происходящее два часа, едем в Калиновскую райгосадминистрацию – туда съезжается все руководство Винницкой области и должен прилететь премьер-министр Владимир Гройсман.Последующий час наблюдаем еще два мощных взрыва на Калиновском арсенале, сопровождавшиеся мощной взрывной волной и последующими трассерами от летящих снарядов и ракет.

Проезжаем по Калиновке. Людей на улицах практически нет, нет и автомобилей. Свет в домах еще горит, хотя уже есть сообщение о прекращении газового и энергоснабжения этого районного центра.

Уже возле райгосадминистрации встречаем несколько десятков чиновников областного и районного уровня. Глава Калиновского райсовета, бывший начальник УМВД области генерал-лейтенант Василий Полищук приглашает нас к себе в кабинет выпить чаю и согреться. Входим в приемную, неожиданно громко хлопает дверь, слышно дребезжание стекол, со стен и потолка сыплется штукатурка. «Ого, какой «сквознячок»», - нервно шутит мой коллега-журналист Игорь Заиковатый.

Сюда заходят несколько чиновников облгосадминистрации, которые приехали в Калиновку уже после нас. У них перепуганные лица - перед кортежем автомобилей на трассу прилетело несколько боеприпасов, оставив глубокие дыры в новеньком асфальтном покрытии дороги, ремонт которой Служба автомобильных дорог еще не успела завершить.

В принципе, чиновники не собираются находиться в помещении райгосадминистрации. Очень быстро они покидают здание и направляются к месту дислокации полка «Ягуар» - там есть бункер, выдерживающий мощную бомбардировку и туда, с минуты на минуту, должен прибыть Владимир Гройсман, чтобы возглавить правительственный штаб по ликвидации этого происшествия.

Нам ехать туда не имеет смысла, «Ягуар» - режимный объект и просто так журналистам туда вход заказан. Решаем ехать домой, но уже обходной дорогой – через пгт Турбов Липовецкого района. Это почти втрое длиннее по километражу, зато безопаснее.

Вернувшись в Винницу уже ощущаем на себе «запах войны». В воздухе – едкий запах гари, постоянно слышны звуки взрывов, а зарево от них видно за 20 км от арсенала.

По пути узнаем, что из Калиновки и близлежащих сел эвакуированы все жители, попадающие в 5-километровую зону возможного поражения. А это немало – почти 30 тысяч человек.

Тем временем в соцсетях – бурно обсуждают трагедию. Мнения, как и поведение людей, разделились. Кто-то самоорганизовался и активно помогает вывезти других из зоны возможного поражения, приютить людей, накормить и обогреть. Другая часть постит фейки – «Уже 726 пострадавших», «Есть первые погибшие», «В Сальнике (село, в котором нет домов выше 3-х этажей) снаряды разрушили пятиэтажный дом», «В Винницу прилетели первые боеприпасы, есть жертвы и разрушения»...

Нервозность родных и постоянный гул взрывов не дают уснуть. А уже в 9:30 утра первый замглавы Винницкой облгосадминистрации Андрей Гижко проводит первый брифинг для СМИ, где опровергает «мифы» и сообщает первые официальные данные – погибших нет, одна женщина пострадала, но не от боеприпаса, а от падения во дворе. Частично разрушены от попадания боеприпасов 4 дома вблизи очага возгорания, эвакуировано около 30 тысяч человек, в область прибыли более 100 саперов из других регионов, правительство выделяет на ликвидацию последствий 100 млн гривен, на сам арсенал уже заехали 2 бронированных автомобиля для разминирования, хотя взрывы на арсенале еще продолжаются.

Так закончилась первая ночь и утро Калиновской трагедии, которая, во многом, напоминает предыдущие подрывы и возгорания на военных арсеналах Украины, произошедшие в последние 4 года с начала оккупации Россией Крыма и агрессии на Донбассе.

А Винница, находясь в тысяче километров от зоны боевых действий, вдруг стала прифронтовым городом.

Юрий Басюк