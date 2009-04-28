Чиновники Минобороны отдали под "прихватизацию" военный городок

Работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачены факты превышения служебных полномочий служебными лицами одного из подразделений Министерства обороны Украины и осуществления служебными лицами предпринимательской структуры служебного подлога и завладения путем обмана чужим имуществом - зданиями военного городка в городе Житомире.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Установлено, что служебными лицами упомянутого подразделения Минобороны Украины было подписано соглашение о совместной инвестиционной деятельности на строительство жилья для военнослужащих с коммерческой структурой, а также письма в Житомирскую горгосадминистрацию об отказе от аренды земельного участка площадью 6,43 га в интересах упомянутой фирмы и акты приема-передачи военного имущества.

В дальнейшем коммерческое предприятие по договору купли-продажи продало отмеченное недвижимое имущество обществу с ограниченной ответственностью, не выполнив перед Минобороны Украины никаких инвестиционных обязательств. Решением сессии Житомирского горсовета упомянутое ООО получило земельный участок указанной площадью, рыночная стоимость которого составляет 18,6 миллиона гривен.

Действиями служебных лиц упомянутой структуры Минобороны нанесен государству ущерб на сумму 46,5 миллиона гривен, из которых 27,9 млн. грн., – стоимость имущества военного городка и 18,6 млн. грн. – стоимость земельного участка площадью 6,43 га.

По этому факту Генпрокуратурой Украины возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.