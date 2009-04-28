АТКУ: автономное отопление станет конкурентом нынешним теплосетям

Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) разработала национальную программу содействия внедрению автономного отопления «Тепло в каждый дом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава АТКУ Виталий ЯКОВЕНКО в ходе "круглого стола".

По его словам, для внедрения программы необходимо снять запрет на подключение автономного поквартирного отопления, упростить процедуру перехода от центрального на автономное отопление, ввести льготное двухлетнее кредитование населения государственными банками.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что в условиях нехватки госсредств на модернизацию центральной системы отопления - а на это необходимо ежегодно 30-50 млрд. грн. - переход на автономное отопление даст возможность привлечь 3 млрд. грн. от населения, поскольку стоимость установки системы автономного отопления для средней квартиры составляет 10 тыс. грн. По данным АТКУ, около 300-500 тыс. человек в Украине хочет перейти от центрального отопления к автономному.

При этом введение программы поможет сэкономить 3-5 млрд. куб. м природного газа.

Глава АТКУ предлагает создать при Кабинете министров научно-технический совет по внедрению этой программы. Предусматривается, что программа будет доработана и представлена в начале лета этого года.

«С появлением конкурента у теплокоммунэнерго появится стимул для модернизации», - добавил он.

В.ЯКОВЕНКО также отметил, что за первый квартал т.г. задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет 13 млрд. грн, из них 5 млрд. грн. – за отопление и горячее водоснабжение.

В свою очередь исполнительный директор Альянса «Новая энергия Украины» Павел КАЧУР отметил, что каждый город должен определить с экономической позиции зоны, где подача центрального отопления неэффективна, это и будет поле деятельности для альтернативного отопления.

П.КАЧУР добавил, что существуют ряд технических проблем для внедрения автономного отопления. Среди них – необходимость перекладки газовых инженерных сетей, а также изменения ввода холодной воды. При этом необходимо учитывать и выбросы угарного газа в атмосферу.

По его мнению, существующие принципы финансирования жилищно-коммунальной отрасли не работают потому, что дотации на компенсацию разницы в тарифах «стимулирует тех, кто ведет нечестную экономическую политику на рынке».

П.КАЧУР считает, что для прозрачного тарифообразования необходимо ввести индексацию тарифа в зависимости от изменений цены на газ и минимальной заработной платы.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Виктор АНТОНЕНКО выступает за то, чтобы зафиксировать на государственном уровне цены на электричество и газ на протяжении года.