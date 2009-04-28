Мировые цены на нефть снизились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 27 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,32 (-1,35) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,14 (-1,41) долл./барр.

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