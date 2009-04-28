Мировые цены на нефть снизились
01:00, 28 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 27 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,32 (-1,35) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,14 (-1,41) долл./барр.
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