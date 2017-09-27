В МИД назвали приговор Умерову преступным и незаконным

В Министерстве иностранных дел Украины назвали приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову, который был сегодня вынесен в оккупированном Россией Крыма, преступным и незаконным.

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге в Twitter.

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"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - заявила Беца.

"Требуем от РФ освободить Ильми. Призываем международных партнеров усилить давление на РФ с целью освобождения Умерова и других украинских политзаключенных", - добавила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал виновным Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

Справка. 12 мая 2016 так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталия Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.