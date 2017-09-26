Сегодня в прямом эфире телеканала "Житомир" будут обсуждать закон "Об образовании"

Сегодня в прямом эфире телеканала «Житомир» будут обсуждать то, какие изменения принесет Закон Украины «Об образовании» школам области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 26 сентября в 18.00 на телеканале «Житомир» участники прямого эфира будут обсуждать, как будут учиться ученики и будут оцениваться их знания, каким образом будет избираться директор школы и когда повысится заработная плата учителям.

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«Гостями программы «Единая страна» будет начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Лариса Шевчук и ректор Житомирского областного института последипломного педагогического образования Игорь Смагин. С 18.00 час. по 19.00 час. в прямом эфире можно задать свои вопросы по номеру телефона (0412) 22-89-66», - отмечают в ОГА.