На Львовщине потомков бойцов УПА наградили крестами боевой заслуги

На Львовщине золотые, серебряные и бронзовые кресты боевой заслуги вручили шестнадцати родственникам воинов УПА, говорится в сюжете ТСН.

Награды изготавливали за рубежом, а попытки доставить их адресатам были напрасными. Кресты являются точными копиями аутентичных 1944-го года. Историки говорят, труднее всего было не определить лиц, которых был представлен к наградам, а найти их родных.

Как сообщал УНИАН ранее, ветераны-дивизионщики совместно с духовенством и общественностью торжественно перезахоронили 23-х воинов-дивизионников, которые погибли в июле 1944 года в " Бродовском котле. Мероприятия прошли на воинском мемориальном кладбище возле села Красное Золочевского района.