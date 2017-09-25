В Канаде презентовали книгу о событиях в зоне АТО

В Торонто в театре Института Святого Владимира состоялась презентация английского и украинского издания книги «Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну» о событиях 2014-2015 годов.

Как сообщил сегодня Департамент коммуникации МВД Украины, книга о времени, когда для вооруженного сопротивления российской гибридной агрессии в составе МВД Украины была создана система добровольческих подразделений, была представлена 24 сентября.

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Проект «Добробаты» - это первое издание об истории добровольческого движения в Украине, создании добробатов, их боевом пути и современном состоянии. Это более 30 воспоминаний от ключевых участников тех событий тогдашнего военно-политического руководства Украины, командиров кадровых воинских формирований, созданных добровольческих подразделений, политиков, волонтеров, журналистов, общественных деятелей и рядовых бойцов.

Книга вышла в 2016 году тиражом более 10 000 экземпляров, значительная часть которого была презентована непосредственным участникам тех событий и семьям погибших.

В презентации приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник министра, бывший боец 20-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины Евгений Терехов, члены украинской команды "Игры Непокоренных", которые проходят в Торонто, представители правительства Канады, общественных украинских и волонтерских организаций в Канаде.

По словам Авакова, четвертый год подряд Украина с оружием защищает свою независимость в противостоянии гибридной агрессии России, которая, вопреки международному праву, аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса. Министр отметил, что ценой жизни тысяч украинских граждан Украина на самом деле защищает мир и демократические ценности западной цивилизации от циничной неоимперской политики нашего восточного соседа, и поблагодарил международное сообщество и каждого иностранного гражданина, особенно представителей многочисленной украинской диаспоры в Канаде, за мощную поддержку нашего государства на мировой арене.