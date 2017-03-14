Порошенко воинам-добровольцам: ваше единство и решимость сейчас очень нужны Украине (видео)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил воинов-добровольцев с их праздником.

«Спасибо всем воинам-добровольцам - тем, кто сейчас работает в Национальной полиции, служит в Национальной гвардии, перевелся в ряды Вооруженных сил или занимает активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Ваше единство и решимость сейчас очень нужны Украине», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас требуется решительное противодействие попыткам врага, который, поняв невозможность преодолеть нас на фронте, пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

«Низкий поклон каждому из вас от украинского народа», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.