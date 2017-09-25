Ежегодно более 150 тысяч женщин в Украине страдают от насилия - представитель президента

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко отмечает, что ежегодно более 150 тысяч женщин в Украине страдают от насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Форума "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин".

"Каждый год, и динамика эта растет, более 150, а за последние 2 года такое количество - 165 тысяч женщин - страдают от насилия. Это только те, которые обратились и зафиксированы нашими правоохранительными органами, те, которые обратились к психологам, те, которые обратились к 28 мобильным бригадам, работающим в Украине на сегодняшний день ", - сказала депутат.

Она также подчеркнула, что 3 миллиона детей ежегодно являются жертвами и наблюдают домашнее насилие.

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"От домашнего насилия страдают, в первую очередь, после женщин - это дети. 10 тысяч остаются на улице, их забирают в приюты. 120-150 детей ежегодно становятся самоубийцами", - подчеркнула представитель президента.

Она также добавила, что "более 100 детей во время домашних ссор и домашнего насилия убито".

Депутат также добавила, что в более 1 миллиона семей в Украине есть только мать, которая при этом имеет от одного до трех детей.