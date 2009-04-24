Европарламент увеличил срок действия авторских прав на музыку

Европейский парламент увеличил срок действия авторских прав на музыкальные произведения с 50 до 70 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе Брайана КРОУЛИ (группа “Союз за Европу наций”, Ирландия), одобренном на заседании Европарламента в Страсбурге 23 апреля.

“За” проголосовали 377 депутатов, против – 178, воздержались – 37.

Предыдущее предложение Еврокомиссии предусматривало расширение срока действия авторских прав до 95 лет, однако депутаты учли несогласие с этим Совета ЕС, и решили расширить срок действия авторских прав лишь до 70 лет.

Кроме того, документ предусматривает, что производители музыки должны ежегодно оставлять по меньшей мере 20% доходов от распространения авторских произведений для выплаты “роялти” сессионным музыкантам.

Как сообщал УНИАН, Юридический комитет Европарламента одобрил проект доклада 12 февраля этого года.