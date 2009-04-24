Кабмин назначил уполномоченного по антикоррупционной политике

Кабинет Министров назначил Юрия СУХОВА Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, соответствующее распоряжение принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Справка УНИАН. Ю.СУХОВ (1969 года рождения) - заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции; член Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

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Кабинет министров утвердил положение о Правительственном уполномоченном по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, соответствующее постановление принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Это решение правительства создает правовые принципы для решения заданий относительно обеспечения единых подходов к разработке и реализации государственной антикоррупционной политики, а также выполнения международных обязательств Украины, в частности рекомендаций Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), отметили в пресс-службе.

Согласно документу, на Правительственного уполномоченного возлагается выполнение заданий по подготовке предложений относительно формирования и обеспечения реализации государственной антикоррупционной политики. Правительственный уполномоченный обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, которые подаются на рассмотрение правительства. Также он проводит системный анализ деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Кроме того, Правительственный уполномоченный должен обеспечивать эффективное взаимодействие с центральными и местными органами исполнительной власти, организациями и объединениями по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики, а также активно участвовать в сотрудничестве Украины с Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO), другими международными антикоррупционными организациями.