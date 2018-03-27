События недели: версия читателей УНИАН – "Путин-миротворец", подпорченная свадьба сына генпрокурора и заокеанский вояж Порошенко

В конце минувшей недели всю страну потрясла жуткая новость из Одессы. В ночь на субботу на территории детского лагеря «Виктория», который совсем недавно был помпезно открыт после реконструкции, случился большой пожар. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Дети в это время уже крепко спали, а разбудил их запах дыма – дорогущая противопожарная сигнализация не сработала. Многих отравившихся дымом и ядовитыми испарениями детей выносили на руках старшие ребята, некоторым приходилось выпрыгивать из окон горящего корпуса. Пока пожар тушили, стала известна тревожная новость – троих детей не досчитались. Позже нашли тела…

Началась возня вокруг поисков виновных, и их нашлось немало. Здесь начали выплывать гнусные грешки строителей, экономящих на всем, на чем можно и на чем нельзя. Оказалось, что вместо противопожарного покрытия стены корпуса покрыли обыкновенной олифой, благодаря чему стены горели, как дрова. Но хуже всего то, что пожарную сигнализацию… намеренно отключили еще несколько месяцев назад – якобы из-за поломки и ложных тревог. Не отремонтировали, а просто отключили! Была даже проверка, и руководству лагеря было предписано починить технику, но, как всегда, решили потянуть резину и понадеялись на “авось”. Возмутительно и больно от того, что трагедии можно было избежать, а сработали банальные халатность и воровство.

После трагедии в городе начались подозрительные заварушки, плавно переросшие в избиение под мэрией полицейских, а позже – и захват здания.

Впрочем, детей ничто не вернет. И об этом даже думать больно. Остается только искренне соболезновать родителям. Хочется надеяться, что мы наконец-то начнем действовать упреждающе, а не жить от кризиса к кризису, от трагедии к трагедии. Как минимум, сегодня нужно внимательно следить за безопасностью детей и – это базовая вещь – проверить детские учреждение по всей стране. Иначе дождемся, что где-то снова что-то вспыхнет или обрушится.

Между тем с безопасностью для детей власть имущих (и их самих) на этой неделе явно перестарались. Во время свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко в загородном комплексе под Киевом сотрудники УГО, почему-то охранявшие частное мероприятие, напали на журналистов программы «Схемы», решивших там поснимать. А поснимать-то было кого. Кроме президента Порошенко с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьера Гройсмана, министра внутренних дел Авакова, вице-премьера Кубива, бывшего премьера Яценюка, Виталия Кличко и многих других представителей власти, в том числе депутатов и министров.

Так вот, журналистам сначала не давали снимать, закрывая обзор бусами. Пару раз к ним цеплялись охранники и, включая дурака, то «не видели» журналистских удостоверений, то пели басни о том, что элитные припаркованные автомобили «сломались». Но позже вконец обнаглели и напали на журналистов, когда те пытались подобраться поближе ко входу в комплекс – имея на это вполне законное право. В итоге оператор после «аккуратных» действий сотрудника УГО получил сотрясение мозга и повреждение руки. Все было зафиксировано на камеру. И глупые оправдания охранников выглядели классически по-жлобски, в духе януковичей-пшонок.

Понятно, что первых лиц нужно охранять, тем более, в наше время. Но возникает ряд вопросов. Во-первых, по какому праву к охране частного мероприятия родственников генпрокурора было привлечено УГО, а во-вторых – сколько из бюджета на это потратили? Хорошо, пусть это мелочи по меркам государства, но мы ведь обещали «жить по-новому»… Невольно вспоминается, что как раз за злоупотребление служебным положением в свое время Луценко и загремел в тюрьму, будучи оппозиционером, и отсидел больше двух лет. Помню, вроде книг много прочел, хвастался, что ума набрался, глаза такие светлые были. Впрочем, прокурор все же высказался по поводу праздника с осадочком: вернув стране 50 миллиардов, он «имеет право на 5-часовое счастье».

Но вернемся к инциденту с журналистами. Позже их вызвал к себе сам глава УГО (а в прошлом – министр обороны Украины времен Иловайской трагедии) Гелетей. На камеру он извинился, правда, вины своих подчиненных не признал – мол, они исполняли долг по охране первых лиц, а оператору досталось из-за какого-то горба на земле, за который якобы зацепился работник госохраны, и, якобы, именно падая, он-то и ухватился за журналиста, непроизвольно нанеся тому телесные повреждения. О чем, в общем, здесь еще говорить – инцидент исчерпан, «Рафик ни в чем не виноват».

Петр Порошенко, отгуляв на этой свадьбе, махнул с визитом в США – приковав к себе внимание аудитории УНИАН. Провел кучу встреч, выступил на Генассамблее ООН, где пожаловался на то, что Кремль не выполняет решение суда ООН по Крыму и не освобождает заложников на Донбассе, а также высказался на заседании Совбеза ООН.

Но ключевым событием этого визита, конечно же, была встреча с Дональдом Трампом. Американский лидер нас даже неожиданно похвалил. По его мнению, «дела Украины идут хорошо», мы интересны для американских инвесторов (знают ли они об этом?..), но удобной для жизни страной он Украину пока не считает (с этим сложно поспорить, хоть Дональд в киевских отелях и замечен как-то не был). Порошенко договорился, что США и далее будут поддерживать украинские реформы, а также услышал от американского президента заверение о том, что США выступают за предложение Украины по размещению миротворцев ООН на Донбассе.

Здесь остановимся подробнее – этот вопрос весьма активно начали педалировать как раз на этой неделе. Наша позиция такова: Россия является стороной конфликта, и потому размещать миротворцев ООН нужно по всей зоне АТО вплоть до российской границы. Кроме того, Россия, как участник конфликта, не может принимать участие в миссии. США нас в этом и поддержали. А вот в России долго думали, как схитрить, и пресс-секретарь Путина Песков мямлил что-то невнятное. Но вот за несколько дней до Генассамблеи, где выступал Порошенко с предложением о начале миссии, Путин решил показать миротворцем себя и формально поддержал появление «голубых беретов» на Донбассе, но с оговоркой. В позиции Кремля есть важный нюанс, ставший камнем преткновения. Забывшие разницу между переговорами и шулерством кремлевские деятели предложили разместить миротворческую миссию только на линии соприкосновения между ВСУ и террористами с привязкой к наблюдателям ОБСЕ – мол, у тех оружия нет, стрелять они не умеют – их и нужно охранять. Дескать, куда миссия ОБСЕ, туда хвостиком и миротворцы, что, по сути, звучит как полный бред – у этих миссий абсолютно разные функции. И, к тому же, по логике Путина, мирное население охранять не нужно.

Однако теперь украинскими вопросами в США занимаются люди опытные, и этот нюанс моментально просекли на Западе. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что московский вариант миротворчества еще больше разделит Украину. Похожей позиции придерживаются и в ЕС – миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса. Великобритания также заявила, что реализация российского сценария с миротворцами еще больше заморозит конфликт и призвала «быть очень осторожными» с РФ – дескать, у Москвы могут быть скрытые замыслы.

Впрочем, замыслы эти достаточно понятны. Россия, во-первых, хочет показать себя миротворцем, согласившись на размещение миссии. Этот имидж вполне реально может дать повод возобновить переговоры о смягчении санкций, а еще (это тоже важно) сохранит для электоральной биомассы лицо Путина, ведь на носу у него – выборы. Во-вторых, таким образом «Л/ДНР» будут легализованы как сторона конфликта, а Россия, по сути, выйдет сухой из воды. В-третьих, скорее всего, в случае появления миротворческой миссии по российскому сценарию, мы получим классический замороженный конфликт (как, например, история с непризнанным Приднестровьем). Под боком у нас на долгие годы останется враждебная, бедная, но до зубов вооруженная неконтролируема зона.

Еще во время визита Порошенко прогремела важная новость, не оставшаяся незамеченной нашими читателями, что парламентарии США разрешили американскому президенту потратить $500 миллионов для того, чтобы предоставить Украине долгожданные вооружения оборонительного характера. В обмен, правда, американцы хотят от нас реформ.

Кстати, ранее Путин угрожал, что в случае предоставления Украине американского оружия контролируемые им боевики могут атаковать другие горячие точки планеты. И было бы неплохо, если бы это были просто слова, но нужно учитывать, что Россия на днях провела масштабные учения в Беларуси, где отработала боестолкновение с условными западными странами. Белорусский Батька покорно машет усами – говорит, что войны не хочет, против Украины не пойдет, но при этом – совместные учения проводит, разрешая оккупантам у себя хозяйничать. Украинцы-то уже знают, к чему приводит подобное попустительство по отношению к русским…

На фоне этих новостей, читатели УНИАН дружно проигнорировали новости о проекте главной сметы страны на следующий год, ведь на это неделе правительственную версию госбюджета-2018 представили парламенту. Не хочется грузить цифрами, но акцентирую внимание на нескольких любопытных показателях: Кабмин предлагает повысить с 1 января минималку до 3723 грн., при этом налоги обещают не повышать. Рост ВВП - 3%, инфляция - 7%. Гривна подешевеет до 30 за доллар.

Похоже, лавочку с немонетизированными субсидиями (они вроде есть, но их как бы и нет), никто закрывать не собирается – на них заложили целых 55 миллиардов. А вот молодым семьям на жилье в бюджете-2018 предусмотрено всего 47 кредитов. Да, нолики здесь не пропущены. При этом на содержание Порошенко и его администрации хотят потратить на полмиллиарда больше, чем в этом году.

Напоследок напомню о курьезном случае, произошедшем на днях во время какой-то встречи Гройсмана с представителями бизнеса. Глава правительства, после пламенной речи направился на свое место, но модератор очень хотела задать свой вопрос премьеру, и окликнула его: «Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?». Присутствующие дружно смеялись, а вот порадовала ли такая двусмысленность главу украинского правительства – история умалчивает.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский