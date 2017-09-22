Правительство представляет в парламенте проект госбюджета-2018 (прямая трансляция)

Кабинет министров Украины представляет в Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Как передает корреспондент УНИАН, с представлением с трибуны выступает министр финансов Украины Александр Данилюк.

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Затем также должен выступить первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Василий Амельченко.

После выступлений отводится 40 минут на вопросы от депутатов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает в 2018 году выделить украинским силовикам из государственного бюджета 1,5 миллиарда.