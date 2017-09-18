Порошенко: 10 тысяч украинцев отдали жизни за право окончательно попрощаться с "российской империей"

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военнослужащих.

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Об этом президент заявил во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США сегодня в Нью-Йорке.

«Украинцы нация мира, мы никого не хотим убивать, но наше государство, наш народ заплатил очень высокую цену - 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военных отдали свою жизнь только за право Украины называться независимой нацией, восстановить нашу независимость и также за право окончательно попрощаться с «российской империей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.