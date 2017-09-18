Порошенко: 10 тысяч украинцев отдали жизни за право окончательно попрощаться с "российской империей"
10 тысяч украинцев, в том числе 2,7 тысяч украинских воинов отдали свою жизнь за право Украине восстановить независимость, напомнил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военнослужащих.
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Об этом президент заявил во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США сегодня в Нью-Йорке.
«Украинцы нация мира, мы никого не хотим убивать, но наше государство, наш народ заплатил очень высокую цену - 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военных отдали свою жизнь только за право Украины называться независимой нацией, восстановить нашу независимость и также за право окончательно попрощаться с «российской империей», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.