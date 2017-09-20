"Можно вопрос, пока вы не сели?": с Гройманом произошел курьез (видео)
18:00, 20 сентября 2017Курьёзы
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Модератор захотела задать вопрос Гройсману, пока он "не сел".
Во время встречи главы украинского правительства Владимира Гройсмана с представителями бизнеса произошел курьез.
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Так, после обращения к бизнесменам, премьер направился на свое место, но модератор встречи хотела задать вопрос и сказала: "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?".
Присутствующие отреагировали на произнесенное модератором - все засмеялись.
Ранее Луценко рассказал о курьезах в работе прокуратуры, сказав "Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил".
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