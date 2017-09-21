Порошенко обсудил с Трампом расширение сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил расширение сотрудничества в сфере безопасности между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам встречи с Трампом сегодня журналистам в Нью-Йорке.

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«Чрезвычайно важно - это общее видение нового качества сотрудничества по безопасности между Украиной и США, мы обсудили подробно все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с Военной академией West Point, которую мы посетили несколько дней тому назад, и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами», - заявил он.