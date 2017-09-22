В Белом доме рассказали о встрече Трампа с Порошенко

Президент Дональд Трамп приветствовал реформы в Украине в ходе встречи с Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, речь идет о реформах, которые способствовали экономическому росту и военному потенциалу в стране. Американский лидер призвал Порошенко продолжать работать над устранением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране.

Читайте такжеТрамп: Дела Украины идут хорошо

«Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на Востоке Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как сообщал УНИАН ранее, 21 сентября президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Рад встречи с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - отметил президент Украины в Twitter.