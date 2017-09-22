Луценко о свадьбе сына: вернув стране 50 миллиардов, имею право на личное 5-часовое счастье

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что имеет «право на личное 5-часовое счастье», комментируя сюжет программы «Схемы» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»), в котором говорилось, в частности, о том, что свадьбу сына главы ГПУ обслуживали автомобили Генпрокуратуры и охраняли силы Управления госохраны.

«Мой сын, отвоевав под ДАП, не имеет права на свадьбу? Или я не имею права пригласить на праздник своих друзей? Действия УГО произошли вне моей территории и подлежат оценке их руководства. Вернув стране 50 миллиардов гривен, я имею право на личное 5-часовое счастье», – отметил Луценко, отвечая на вопрос одного из пользователей в комментариях у себя на странице Facebook.

Закрытая вечеринка по случаю свадьбы сына генерального прокурора состоялась 15 сентября в ресторанном комплексе под Киевом. Журналистам удалось зафиксировать, как служебные автомобили использовались для сложения подарков и перевозки лиц, которые не входят в госструктуры, в частности визажистки невесты.

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На празднике старшего сына Юрия Луценко присутствовали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов. В частности, президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман с женами, министр внутренних дел Арсен Аваков, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко, вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр информационной политики Юрий Стець, министр юстиции Павел Петренко.

Кроме того, журналисты зафиксировали на празднике сына генпрокурора заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Здесь также был бывший регионал, который голосовал за так называемые «диктаторские законы 16-го января», а ныне внефракционный депутат Андрей Деркач.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались помешать им зафиксировать эти события на видео, а во время выезда с празднования президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. В результате оператор «Схем» Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей объяснил действия своих подчиненных тем, что «этот военнослужащий споткнулся, упал и зацепился за оператора».

В парламентском комитете по вопросам свободы слова ожидают, что расследование нападения на УДО «Схемы» продолжат.

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.