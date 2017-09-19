Сенат США выделил $500 миллионов помощи и санкционировал летальное оружие для Украины

Сенат США принял проект "Закона о бюджет США на нужды национальной безопасности 2018 г.", который предусматривает выделение $500 миллионов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах.

Об этом говорится в сообщении на странице главы украинского государства Петра Порошенко в Twitter.

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Согласно сообщению, проект закона санкционирует предоставления нашей стране летального вооружения оборонительного характера.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны", - говорится в сообщении.