Сенат США выделил $500 миллионов помощи и санкционировал летальное оружие для Украины

04:47, 19 сентября 2017
Политика
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Проект бюджетного закона на 2018 год санкционирует предоставления нашей стране летального вооружения оборонительного характера.

Иллюстрация / REUTERS

Сенат США принял проект "Закона о бюджет США на нужды национальной безопасности 2018 г.", который предусматривает выделение $500 миллионов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах.

Об этом говорится в сообщении на странице главы украинского государства Петра Порошенко в Twitter.

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Согласно сообщению, проект закона санкционирует предоставления нашей стране летального вооружения оборонительного характера.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны", - говорится в сообщении.

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Теги: #оружие для Украины#оборонительное оружие для Украины