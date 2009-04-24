Предприниматели отрицают, что обворовывают армию

Предприниматели, организующие питание в Вооруженных силах Украины, заявляют о беспочвенности обвинений председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО в злоупотреблениях Министерства обороны в этой сфере предоставления услуг.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Ассоциации пищевых предприятий “Армия”.

“Во-первых, четыре из пяти организаций, которые сегодня предоставляют услуги Министерству обороны Украины по питанию военнослужащих, работают с 2007 года. Именно в это время Минобороны руководил А.ГРИЦЕНКО. Следовательно, вызывает, как минимум удивление, что тогда принимались такие непрофессиональные решения со стороны руководства возглавляемого им ведомства”, - говорится в заявлении.

Комментируя, как заявлял А.ГРИЦЕНКО, “нерациональные по цене закупки продуктов питания”, в ассоциации, объяснили: с внедрением новой системы по предоставлению услуг по питанию, продукты закупают сами предприниматели. Министерство обороны платит только фиксированную сумму средств не за каждый отдельный продукт, а рассчитывается по итогам доведения до военнослужащих всей нормы питания, то есть – за готовые блюда, которые попали на стол солдату. При этом норма питания и ее стоимость предварительно определены договором между Минобороны и предприятием на момент его подписания. “Возникает вполне логичный вопрос: какой же предприниматель будет осуществлять закупки тех же яиц, колбасы и других продуктов по завышенным ценам себе в ущерб? Ведь в итоге он все равно получит раньше зафиксированную оплату”, - отмечается в заявлении.

Также представители Ассоциации пищевых предприятий “Армия” отмечают, что “председатель профильного парламентского комитета не может не знать, что только на протяжении минувшего года и первого квартала текущего в Минобороны прошли свыше 10 различных проверок соответствующих контрольных органов разного уровня именно по затронутым вопросам”.

“И как ни странно, “нарушений”, о которых заявляет ГРИЦЕНКО, в отчетных документах контролеров не зафиксировано”, - констатируется в заявлении.

“Таким образом, призыв нардепа относительно очередных проверок сферы питания, так же как заявление с безосновательными обвинениями в злоупотреблениях, выглядят в большей степени как выстрел в спину, хотя и холостой, эффект от которого был рассчитан на будущего избирателя”, - считают предприниматели, предоставляющие услуги по питанию в ВСУ.

В связи с этим они также отмечают, что “при условии наличия у А.ГРИЦЕНКО соответствующих материалов, подтверждающих серьезные нарушения, о них надо не говорить, выдвигая обвинения, на что имеет право только суд, а передать их в компетентные органы, и ждать соответствующих выводов в виде судебного решения”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля А.ГРИЦЕНКО заявил, что получил материалы, подтверждающие многомиллионные убытки Минобороны из-за деятельности в сфере обеспечения пищевыми продуктами.

“Суть этих сделок в том, что пища закупается по завышенным ценам. Например, яйца, которые стоят 8,5 грн. за десяток, покупают по 15 грн. Колбасу по 40 грн./кг покупают за 68 и т. п.», - сказал председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, добавив, что “с этим следует разобраться”.