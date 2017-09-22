Вопрос исчерпан: Анджелина Джоли разозлилась, когда ее спросили о Брэде Питте

Сейчас Анджелина Джоли всюду появляется и ведет напряженную светскую жизнь. И не потому что ей сильно нравится такой образ жизни – просто того требует промо фильма «Сначала они убили моего отца», режиссером которого и выступила звезда.

Однако журналисты спрашивают ее не так о фильме, как о личной жизни, что вполне естественно. Несколько дней назад Джоли побывала в гостях на шоу Nightline канала ABC. И когда ведущие стали спрашивать ее об отношениях с Брэдом Питтом, Энджи вспылила и отказалась на эти вопросы отвечать. Что именно произошло, можно судить только по словам очевидцев – этот фрагмент из записи телепередачи вырезали и в эфир он не попал.

«Сложно поверить, что Анджелина не знала, что ей будут задавать подобные вопросы. Ведущие просто выполняли свою работу», — так прокомментировал ситуацию один из сотрудников ABC. После развода Анджелина на протяжении нескольких месяцев хранила молчание, а затем дала целую серию достаточно откровенных интервью разным авторитетным изданиям, пишет издание "Лиза".

Ей кажется, что этот вопрос уже исчерпан, но журналисты и люди считают иначе. Все хотят знать: как сейчас поживают ее дети? Понятно, что много сложностей, но люди интересуются, как она их преодолевает.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в августе Джоли прервала свое долгое молчание и дала авторитетному изданию Vanity Fair большое и откровенное интервью.