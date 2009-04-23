СБУ, милиция и налоговая накрыли сеть "теневых" букмекеров

В Днепропетровске сотрудники областного Управления СБУ совместно с милицией и налоговиками пресекли незаконную деятельность сети букмекерских контор, которые действовали без необходимой лицензии Министерства финансов Украины (стоимостью 150 тыс. евро).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Сеть букмекерских контор организовали владельцы одного из частных предприятий города.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 202 Уголовного кодекса Украины (осуществление без государственной регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности), правоохранители одновременно провели обыски по местам размещения касс и офиса частного предприятия.

Изъяты незаконно полученные наличные, компьютерное оборудование, кассовые аппараты и игровые карточки на сумму свыше 20 млн. грн. Следствие продолжается.