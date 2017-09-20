ВНО-2018: в Минобразования назвали даты регистрации и расписание

В Минобразования определили даты регистрации и график проведения ВНО в следующем году, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Так, регистрация лиц для участия в ВНО продлится с 6 февраля до 19 марта 2018 года. Изменять регистрационные данные участники внешнего независимого оценивания смогут до 2 апреля 2018 года.

До 30 апреля 2018 года зарегистрированные участники получат на своих информационных страницах приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований. Основная сессия внешнего независимого оценивания продлится с 22 мая до 23 июня.

Тестирование по математике состоится 22 мая, украинского языка и литературы – 24 мая, испанского, немецкого, французского языков – 29 мая, английского языка – 1 июня, биологии – 4 июня, истории Украины – 6 июня, географии – 8 июня, физике – 11 июня, химии – 13 июня.

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«График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет обнародован до 30 апреля 2018 года. Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, которые не имели возможности зарегистрироваться в основной период (участники антитеррористической операции, лица из оккупированного Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса), продлится с 3 по 21 мая 2018 года», - говорится в сообщении.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 21 июня 2018 года.

Результаты внешнего независимого оценивания из украинского языка и литературы, иностранных языков, математики, биологии будут объявлены до 15 июня, по истории Украины, географии, физики, химии – до 21 июня.

Как сообщал УНИАН ранее, во время нынешней вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих на бакалаврат были специальности «Филология», «Право» и «Менеджмент». На них было подано в соответствии 85,526 тыс., 74,055 тыс. и 59,393 тыс. заявлений. Также среди лидеров – «Медицина», «Компьютерные науки», «Туризм», «Среднее образование», «Психология» и «Экономика» (от 46 тыс. до 40 тыс. заявлений).