В суде уже месяц находится обвинительный акт по главному психиатру МОУ – прокуратура

В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с вымогательством им взятки в размене 52 тыс. грн.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в социальной сети Facebook.

"Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Министерства обороны Украины, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. На подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не явился, в связи с чем заседание перенесли", - заявила Максимец.

"Перед этим прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности. Суд отказал. Прокуратура обжаловала", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ задержали начальника клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя, который требовал 52 тыс. грн взятки за справку о невозможности прохождения военной службы.

По информации Максимец, еще 10 тыс. грн получил командир роты, майор, который помогал главному психиатру Министерства обороны в его преступных действиях.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).

Читайте такжеПолторак отстранил главного психиатра Минобороны, назвавшего АТОшников угрозой для общества

Сегодня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак решил отстранить от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя. Глава оборонного ведомства пояснил, что Друзь отстранен в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей, назначено служебное расследование.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник в комментарии УНИАН сказал, что Друзя отстранили от должности на период проверки его слов о том, что участники АТО после возвращения к мирной жизни становятся угрозой для общества и собственных семей. В размещенном Информационным управлением Верховной Рады Украины видео в видеохостинге Youtube Друзь во время круглого стола в парламентских комитетах сказал: "Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержки и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", - сказал он.