Организаторы аферы ”Элита-центр” - ”не простые люди”

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что организаторы строительной аферы корпорации «Элита-центр» не являются гражданами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Александр БОНДАРЕНКО.

Он подтвердил, что МВД «действительно вышло на организаторов этой аферы». На уточняющий вопрос, являются ли эти лица гражданами Украины, А.БОНДАРЕНКО ответил: «Скорее всего, что нет». При этом он отметил, что называть их пока рановато.

По его словам, каждый день в МВД слушают доклады сотрудников внутренних дел, которые принимают участие в расследовании этого дела, и поэтому можно утверждать, что есть большая перспектива, что лица, причастные к махинации, «будут задержаны и дело будет направлено в суду».

А.БОНДАРЕНКО также отметил, что украинские правоохранительные органы в рамках расследования дела «Элита-центр» сотрудничают с российскими коллегами.

Однако, он уточнил, ему тяжело сказать, как скоро завершится расследование этого дела. «Они (организаторы преступления – УНИАН) тоже не простые люди. Утечка какой-то информации идет, у них тоже есть информация какая-то», - сказал А.БОНДАРЕНКО, отметив, что именно поэтому довольно сложно сразу найти причастных к афере.

Кроме того, говоря о вчерашней пресс-конференции заместителя министра внутренних дел Владимира ЕВДОКИМОВА, на которой тот сообщил журналистам о наличии у следствия информации относительно организаторов этого преступления, А.БОНДАРЕНКО заметил: «В.ЕВДОКИМОВ сказал... Мне вчера звонило руководство Генпрокуратуры и спрашивало: что это делается?».

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы компании «Элита-Центр» зарегистрирована 1 тыс. 600 пострадавших. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Милиция задержала бухгалтера компании и объявила двух руководителей компании - Александра ВОЛКОНСКОГО и Олега ШЕСТАКА - в международный розыск.

10 апреля заместитель министра внутренних дел В.ЕВДОКИМОВ сообщил, что следствие обнаружило настоящего организатора аферы. Он заявил, что “известны полные данные организатора этой аферы”.

По словам В.ЕВДОКИМОВА, «настоящим лицом организации этой аферы» не является руководитель «Элита-Центр» Александр ВОЛКОНСКИЙ, и сотрудники МВД, в том числе с помощью своих российских коллег, в ближайшее время смогут назвать фамилии настоящих лиц, которые стояли за жилищной аферой в Киеве.

В то же время В.ЕВДОКИМОВ отметил, что, по имеющимся данным у следствия, к этой афере не причастны ни нынешний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, ни победитель выборов на должность Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.