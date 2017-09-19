МВД вводит новые подразделения Нацгвардии в Одесскую область (видео)

МВД усиливает присутствие на южной границе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В два района Одесской области (Болградский и Измаильский) вводят новые подразделения Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что южный регион - один из наиболее сложных, рядом непризнанное Приднестровье, поэтому безопасность жителей Одесской области - в приоритете.

Как сообщал УНИАН, во время столкновений возле здания городского суда Черноморска Одесской области, который рассматривал "дело 2 мая", пострадали 35 стражей порядка.