На Житомирщине пограничники задержали россиянина на внедорожнике с несоответствующим номером кузова

На Житомирщине гражданин России пытался пересечь государственную границу на автомобиле BMW с несоответствующим номером кузова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы.

Читайте такжеНа Харьковщине пограничники задержали россиянина, которого разыскивал ИнтерполКак отмечается в сообщении, 19 сентября на украинско-белорусской границе в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники Житомирского отряда обнаружили элитную машину, номер кузова которой не соответствовал записям в регистрационных документах.

Так, во время осмотра транспортного средства BMW Х-5 российской регистрации, который ехал в Украину, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова с номером в свидетельстве о регистрации автомобиля.

Управлял автомобилем 47-летний гражданин Российской Федерации. Сейчас иностранца привлечены к ответственности за нарушение ст. 121-1 КУпАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не отвечают записям в регистрационных документах).

Автомобиль 2008 года выпуска изъяли правоохранители Национальной полиции в Житомирской области.