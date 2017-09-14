На Житомирщине пограничники задержали иностранца на угнанной в Румынии иномарке

На Житомирщине пограничники обнаружили на украинско-белорусской границе автомобиль, угнанный в Румынии, который находится в международном розыске. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очередной автомобиль, находящийся в международном розыске, обнаружили пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда на украинско-белорусской границе.

Так, в пункт пропуска «Выступовичи» для прохождения погранично-таможенного контроля прибыло транспортное средство Аudi Q7, 2007 года выпуска, белорусской регистрации под управлением гражданина Афганистана. Во время осуществления контрольных мероприятий в отношении автомобиля произошло срабатывание базы данных Интерпола», согласно которой автомобиль находится в розыске и считается похищенным на территории Румынии.

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Сейчас автомобиль установленным порядком передан сотрудникам Национальной полиции в Житомирской области.

По данному факту пограничники сообщили Украинское бюро Интерпола, сотрудники которого подтвердили, что транспортное средство разыскивается с 2011 года.

Сейчас автомобиль установленным порядком передан сотрудникам Национальной полиции в Житомирской области.