Ющенко: преступно экономить на образовании и науке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает поставить вопрос об увеличении государственного заказа на учебу в высших и средних специальных заведениях образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к решению правительства об уменьшении госзаказа в средней специальной и высшей школе.

В.ЮЩЕНКО считает преступной экономию на образовании и науке. Преимущество за теми странами, которые имеют ресурс науки и образования, а не руды или нефти, подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что правительственная политика в этом вопросе нуждается в серьезной коррекции.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что при доработке государственного бюджета на 2009 год обязательно поставит вопрос об увеличении средств, которые будут обеспечивать государственный заказ в заведениях образования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 апреля поручил профильным ведомствам во время формирования предложений об объемах государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году сократить или существенно уменьшить объемы приема по отдельным специальностям.