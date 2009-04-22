Акционеры "ПриватБанка" решили увеличить уставный капитал

Акционеры ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) решили увеличить уставный капитал на 1 млрд. 125 млн. 982,975 тыс. грн. - до 6 млрд. 810 млн. 865,1 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе банка, на общем собрании акционеров КБ «ПриватБанк» присутствовали представители акционеров, а также представитель Национального банка Украины.

На собрании были утверждены отчеты правления банка, наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии, баланс за 2008 год, а также основные направления деятельности на 2009 год. Работа руководящих органов общества (ЗАО КБ «ПриватБанк») признана удовлетворительной.