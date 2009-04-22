Меджлис пожаловался на активизацию пророссийских политиков
23:06, 22 апреля 2009Общество
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Комиссар ОБСЕ находится в Крыму
|Мустафа ДЖЕМИЛЕВ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ сказал сегодня Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ.
"Более того, нередко ярыми проводниками как антикрымскотатарских, так и антиукраинских утверждений выступают и должностные лица крымской власти, правда, прикрываясь при этом своими общественными должностями в различных "русских блоках" и иных организациях", - подчеркнули в Меджлисе.
В пресс-службе отметили, что комиссар ОБСЕ интересовался степенью активизации различных общественных и политических организаций Крыма, проявлениями нетерпимости в крымском социуме и т.д.
С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.
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