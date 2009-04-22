Взгляды Ющенко формировались в "эпоху Пугачевой"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хотел бы, чтобы в Украине были больше певцов похожих на Аллу ПУГАЧЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.Ющенко заметил, что принадлежит к тому поколению людей, взгляды которых формировались, в том числе и на творчестве А.Пугачевой.

«Это талантливая певица, которая сделала колоссальный взнос в развитие культуры своей страны. Ее творчество имело влияние и на другие страны», - заметил В.Ющенко.

Он подчеркнул, что очень уважает эту певицу, уважает то, что она делает для развития российской культуры.

«Дай Бог, чтобы в Украине было больше таких звезд, людей такого калибра, которые бы так вдохновенно и преданно работали на национальную украинскую культуру», - сказал В.Ющенко.