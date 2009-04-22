Задержали мужчину, пытавшегося пронести гранату на «Азовсталь»

В Мариуполе Донецкой области охрана металлургического комбината «Азовсталь» задержала мужчину, который пытался пронести на территорию предприятия гранату.

Об этом сообщает инспектор пресс-службы Мариупольского горуправления внутренних дел Юлия ЛАФАЗАН, пишет местная газета «Ильичевец».

По ее словам, задержанного мужчину передали в руки правоохранителей, и сейчас он находится в Орджоникидзевском райотделе милиции, где выясняются все обстоятельства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, факт задокументировали. Задержанным является 42-летний мужчина без определенного места жительства, у него действительно изъята граната, отметила Ю.ЛАФАЗАН. Она объяснила, что гранату отправили на экспертизу, которая должна определить ее взрывоопасность.

По словам Ю.ЛАФАЗАН, по факту незаконного обращения с боеприпасами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.