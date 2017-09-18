В эти выходные город Малин Житомирской области отметил День города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Малинского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по случаю 1126 -летия в Малине состоялись массовые мероприятия.

Они прошли на стадионе "Авангард", в городском парке культуры и отдыха, на улицах Кривенчука и Соборной площади. Мастер-классы, аквагрим, конкурс рисунка на асфальте, выставки работ кружковцев, выступления театрального кружка «Барвинок» и хореографических коллективов – все это организаторы праздника подготовили для маленьких и юных маличан.

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Также почетными грамотами Малинского городского совета были награждены отдельные малинчане в номинациях: «Открытие года», «Успешная бизнес – леди», «Волонтер года», и тому подобное.

Желающие имели возможность посетить место раскопок древнего Малинского городища, а также ознакомиться с процессом производства металлической руды по древней технологии, который подготовили кандидат исторических наук Василий Тимошенко и руководитель Житомирской областной археологической экспедиции Андрей Петраускас.

"Яркое дефиле устроили студенты государственного образовательного учреждения «Малинский профессиональный лицей». Они продемонстрировали собственные модели платьев, а также платья, созданные предприятием «Мальва».

Праздничный концерт ко Дню города подготовили местные культармейцы, а приглашенные гости – дуэт «Two voices» и группа «Made in Ukraine» подарили малинчанам яркие выступления и незабываемые эмоции от концерта",- отмечают в горсовете.

Также в рамках празднования 1126-годовщины Малина Малинский городской центр «Спорт для всех» провел ряд спортивных мероприятий. Состоялись соревнования по фигурной езде на самокате в двух возрастных категориях: среди воспитанников дошкольных учебных заведений и учащихся 1-4 классов.“Среди дошкольников София Двораковская, Ангелика Мельник и Анастасия Петренко составили тройку призеров у девочек, а среди мальчиков победил Владислав Вознюк“,- сказано в сообщении. У младших школьников Иванна Корзун, Ульяна Демьянова и Маргарита Овчар заняли соответственно первое, второе и третье места среди девочек, а Тарас Двораковский , Ростислав Волощук, Александр Суслов - среди мальчиков.