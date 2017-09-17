В аварии с туристическим автобусом в Турции украинцы не пострадали

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Читайте такжеМорские курорты-2017: четвертое лето без Крыма

«В контексте аварии автобуса в Анталии - полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют», - написал он.

По сообщениям СМИ, сегодня, 17 сентября, в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Анталия (Турция), 4 человека погибли, 27 травмированы.