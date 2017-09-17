В аварии с туристическим автобусом в Турции украинцы не пострадали
15:15, 17 сентября 2017Общество
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Ранее сообщалось, что при падении автобуса в обрыв 4 человека погибли, 27 травмированы.
Автобус вылетел с дороги / фото haberturk.com
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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«В контексте аварии автобуса в Анталии - полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют», - написал он.
По сообщениям СМИ, сегодня, 17 сентября, в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Анталия (Турция), 4 человека погибли, 27 травмированы.
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