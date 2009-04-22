Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, насколько большой выбор залоговых квартир предлагают к реализации проблемные банки.

«Надра»

Банк «Надра», который первым из проблемных финучреждений объявил о готовности возвращать вкладчикам депозиты залоговыми квартирами, продает 211 квартир, из них 11 — в Киеве. Может, это и скудный выбор для миллионов вкладчиков банка, но выбор у других финансовых учреждений еще меньше. Информацию о ценах и адресах залоговых квартир можно найти на сайте банка. Позвонив в учреждение, можно узнать номер телефона владельца и поторговаться. Однако дешево приобрести залог вряд ли получится. «Цена во многом зависит от задолженности по кредиту», — говорит сотрудница банка.

Никаких комиссий «Надра» за реализацию не берет, а нотариусу за оформление сделки платит продавец. Если в базе залогового имущества потенциальный покупатель не нашел желаемого объекта, не стоит расстраиваться. Как только появляется квартира, информация о ней выкладывается на сайт. «Новые квартиры постоянно появляются. Смотрите нашу базу хотя бы раз в неделю, возможно, скоро будет объект, который вас заинтересует», — обнадежили в финучреждении.

Укрпромбанк

В базе залогового имущества банка на продажу выставлено 94 квартиры (по Киеву — 7). Базу залогов можно найти на официальном сайте Укрпромбанка. Сотрудник, отвечающий за реализацию имущества, убежден, что увеличиваться список (по крайней мере, за счет столичных квартир) в ближайшее время не будет. «По Киеву вообще редко появляются квартиры. Пока еще клиенты по ним платят», — объясняет реализатор имущества.

По его мнению, дешеветь недвижимость вряд ли будет, даже несмотря на то что реальные цены на квартиры сейчас намного ниже тех, по которым люди приобретали квартиры в кредит. «Чем больше объект простаивает, тем больше набегает процентов и штрафов и тем больше захочет получить хозяин», — говорит сотрудник.

Корреспондент также поинтересовался, будет ли банк сообщать о новых предложениях потенциальному покупателю, который готов оставить заявку и определенную сумму средств как гарантию серьезных намерений. «Заявлений мы не принимаем. Просматривайте иногда наш сайт», — сказал сотрудник. Если все же покупатель нашел подходящую квартиру, то кроме стоимости недвижимости ему придется заплатить еще и за услуги нотариуса по оформлению сделки — 1% от стоимости жилья.

«Киев»

Банк «Киев» сообщает только адреса своих залоговых квартир. Более детальную информацию (о ценах или метраже) можно узнать по номеру телефона (044) 206-51-80. Впрочем, база имущества для реализации небольшая — всего 4 адреса, а новых поступлений сотрудники управления доверительных операций не ожидают. «Не думаю, что появятся новые залоги», — сообщил консультант по телефону.

БРР

В Банке регионального развития уверили , что перечень продаваемых залогов будет вывешен на сайте сразу после майских праздников. «О цене продажи можно будет говорить отдельно с руководством. Вполне возможно, что банк пойдет на уступки. Все решается в индивидуальном порядке», — сообщили там.

Родовид Банк

«Головной офис сейчас работает над базой залогов, и мы надеемся в ближайшее время опубликовать его на сайте», — сообщил сотрудник контакт-центра Родовид Банка.

В банке «Национальный Кредит» сотрудница кредитного отдела смогла предложить только промышленные объекты или нежилые помещения. «Квартир на продажу у нас вообще нет, потому как банк специализируется на корпоративных клиентах», — объяснила она.

Захидинкомбанк продает одну квартиру в столице, есть еще два варианта — приобрести имущественные права на квартиру в недостроенном доме.

Сайт банка «Причерноморье» находится на реконструкции, а телефоны не отвечают. Одесса-Банк не публикует информации относительно залогов в Интернете, а на сайте Трансбанка перечень объектов на продажу состоит из двух предложений стоимостью 7,5 и 8 миллионов долларов соответственно.