К чему приведет желание НБУ принудить банки к продаже валюты?

Постановления Национального банка Украины №108 и №109, которыми меняются правила осуществления валютных операций, могут привести к сворачиванию деятельности украинских и иностранных банков, работающих в Украине, и отказу от заявленной докапитализации. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Центра экономической прогностики Александр АНДРЕЕВ.

А.АНДРЕЕВ считает, что действия ING Group (Нидерланды), которая в начале апреля заявила о сворачивании розничного бизнеса в Украине и реструктуризации направлений деятельности ING, является только первым «звоночком» глобального процесса оттока иностранного капитала из украинского финансового сектора

«Высока вероятность того, что подобные нововведения заставят иностранные банки (в том числе наиболее крупные и стабильные "Райффайзен Банк Аваль", "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "OTP" и др.) свести к минимуму свою активность в Украине», - убежден эксперт.

Эксперт считает, что прямым следствием постановлений НБУ №108 и №109 может стать отказ банков от докапитализации, уход с рынка многих игроков и замораживание деятельности оставшимися, которые займут выжидательную позицию. «В результате экономику ожидает полный коллапс, не говоря уже о том, что возврат депозитов становится еще более проблематичным, а несколько оживившееся кредитование опять остановится. То есть пострадают и простые люди, и предприятия», - отметил А.АНДРЕЕВ.

Кроме того, по его мнению, высока вероятность того, что подобные действия регулятора станут тревожным сигналом для всего мирового инвестсообщества, что может привести также к оттоку иностранного капитала из других отраслей экономики.

Также А.АНДРЕЕВ считает, что действия НБУ могут быть негативно оценены международными финансовыми организациями - МВФ, ЕБРР, различными инвестиционными фондами, которые все еще рассматривают возможность вложения средств в отечественную экономику.

«Желание принудить банки к продаже валюты и тем самым уменьшить неудовлетворенный спрос на иностранную валюту приведет к оттоку капитала из банковской системы и дальнейшей цепной реакции по снижению инвестиционной привлекательности украинской экономики», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, в своем письме руководству НБУ президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО отмечал негативное влияние принятия постановлений №108 и №109 на банковскую систему. «Можно допустить, что, принимая постановление №109, НБУ ставил целью создание дополнительного предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке… Однако действенность такого механизма вызывает сомнение, ведь банковская система охвачена кризисом ликвидности, ресурсные позиции банков в иностранной валюте ограничены, они просто не имеют достаточных свободных остатков в иностранной валюте, за счет которых может быть урегулирована долгая позиция путем продажи валюты на МВРУ», - отмечал А.СУГОНЯКО.

Справка УНИАН. Постановление Национального банка Украины №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям.

В свою очередь, постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке.

Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям купли-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив пункт 1 постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».