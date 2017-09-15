С похищенного во львовских отделениях МВД оружия на Майдане не стреляли – ГПУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в ходе расследования не установила фактов использования на Майдане в феврале 2014 года оружия, похищенного в захваченных в то время управлениях Министерства внутренних дел. Об этом в эфире "112 Украина" сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте такжеЛуценко сказал, когда завершится расследование дела о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года«Мы во время своего расследования уже давно требовали и получили информацию относительно этого оружия и проверяли на предмет той версии, что она могла использоваться, в частности, на Майдане. На сегодня по результатам экспертных исследований таких случаев не установлено», – сказал Горбатюк.

По его словам, "получены образцы отстрелов оружия, которое было украдено, и ее сравнили с теми пулями и гильзами, которые изымались из тел потерпевших и с места событий на Майдане".

Он отметил, что после экспертиз не выявлено применения похищенного оружия МВД ни в отношении участников протестов, ни в отношении спецназовцев.

Ранее МВД подтвердило, что 18-19 февраля 2014 года в районных отделениях милиции во Львовской области и Львовского горуправления ГАИ было захвачено 1225 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В Управлении МВД в Тернопольской области захватили девять пистолетов и три помповых ружья «Форт».

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

Кроме этого, Горбатюк сообщил, что в рамках расследования событий на Майдане уже допрошен генпрокурор Юрий Луценко, однако деталей допроса он не раскрыл, ссылаясь на тайну следствия.

Нынешний генпрокурор Юрий Луценко в феврале 2014 года на сцене Майдана практически подтверждал похищения оружия, заявляя, что «рано или поздно оно приедет на Майдан». В то же время Луценко тогда отмечал, что протестующие не намерены ни в кого стрелять, но будут защищаться.