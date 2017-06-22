Разгонявшие Майдан бывшие бойцы "Беркута" пополнили ряды силовиков Беларуси - волонтеры (фото)

Cотрудники расформированного спецподразделения МВД Украины “Беркут”, причастные к противоправным действиям по отношению к участникам Революции Достоинства, скрываются не только в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, но и на территории Беларуси. Волонтерам InformNapalm удалось найти документальные подтверждения этой резонансной информации.

Установлено, что белоруские власти подобно российским коллегам не только предоставляют убежище экс-бойцам "Беркута", но и охотно дают им работу в системе правохранительных органов государства. Как показали недавние события, приобретенный беглыми украинскими силовиками опыт превышения служебных полномочий в силовом подавлении мирных протестных акций весьма ценен как для России, так и для Беларуси.

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В расследовании волонтеров публикуется информация о бывших сотрудниках николаевского подразделения "Беркут", участвовавших в столкновениях на Майдане в 2013-2014 годах и бежавших в Беларусь.

Среди экс-беркутовцев-перебежчиков в Беларусь, названных волонтерами:

1. Николай Сергеевич Стогорняк

Во время поиска и сбора фактологического материала, подтверждающего, что Николай Стогорняк являлся действующим сотрудником спецподразделения "Беркут", было выявлено групповое фото, запечатлевшее его вместе со своими сослуживцами предположительно в г. Первомайск Николаевской области.

"Что касается подтверждения службы Стогорняка в правоохранительных органах Беларуси, то фигурант №1 этого расследования уже успел поучаствовать в насильственных задержаниях и судебных расправах над общественными активистами Беларуси", - говорится в сообщении.

2. Сергей Николаевич Гавриляк

Отмечается, что Гавриляк в качестве бойца "Беркута" принимал непосредственное участие в противостоянии на Майдане в составе своего николаевского подразделения.

"Прямых доказательств того, что он скрывается в Беларуси, обнаружено не было, но косвенно об этом свидетельствует проживание его жены, Татьяны Гавриляк, вместе с детьми в Минске. Супруга не только разделила судьбу своего беглеца-мужа, но и в открытую его поддерживает, публикуя во всех своих аккаунтах соцсетей в так называемый день "Беркута" символ расформированного подразделения", - заявляют волонтеры.

3. Сергей Панасенко

В аккаунтах соцсетей его родственников были обнаружены все необходимые данные, касающиеся не только его непосредственного участия в силовом противостоянии на Майдане во время событий Революции Достоинства, но и пребывания его в настоящий момент на территории Беларуси. Больше всего информации в отношении Сергея Панасенко содержится в аккаунтах соцсетей его сестры, сторонницы Януковича и Партии Регионов, Елены Бондаренко, рассказали волонтеры.

"В данном расследовании выявлены и идентифицированы бывшие бойцы только Николаевского подразделения "Беркута", принимавшие участие в столкновениях на Майдане во время Революции Достоинства. В отношении одного бойца документально подтверждено, что он в настоящий момент служит в рядах милиции Беларуси, в отношении второго имеется косвенное свидетельство от ближайшего родственника о его службе в структуре МВД РБ", - подытожили в InformNapalm.

Как сообщал УНИАН, экс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве.