В Харькове собираются узаконить уличные гонки

В Харькове и области собираются в ближайшее время легализовать «Street Racing» (уличные гонки). Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления ГАИ в Харьковской области Александр Азацкий, пишет proUA

По словам Азацкого, ГАИ уже почти достигла договоренности о сотрудничестве с организаторами уличных гонок. В ближайшее время планируется определить специальные места, где будут проходить гонки. Также предполагается, что сотрудники МВД, ГАИ, МЧС и врачи будут обеспечивать правопорядок и безопасность их проведения. Азацкий также отметил, что в других городах уже давно проводятся официальные гонки на специально отведенной территории.

Напомним, 18 мая 2008 года на закрытом участке Коротич-Водяное (Харьковская обл.) трассы Харьков-Симферополь, водитель участвующего в уличных гонках автомобиля не справился с управлением и врезался в толпу зрителей, в результате чего два человека погибли, еще 8 были травмированы. На следующий день водитель автомобиля «ВАЗ-21063» (мужчина 1984 г.р.) явился в милицию, где заявил, что управлял машиной по доверенности и находился в нетрезвом состоянии.