Повышение акциза на пиво уничтожит отрасль

Резкое повышение акциза на пиво приведет к уменьшению налоговых поступлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом заявил член парламентского бюджетного комитета, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

По его словам, внесенный в ВР законопроект о повышении акцизов на пиво будет иметь негативные последствия для отрасли.

«Всесторонний анализ свидетельствует, что предложенное повышение ставки акцизного сбора на пиво не приведет к желаемому увеличению поступлений в бюджет, а наоборот, отчисление в бюджеты всех уровней уменьшатся на 500 млн. грн., вырастет уровень безработицы, закроются малые и средние предприятия, государство дополнительно увеличит выплаты по безработице работникам отраслей на 120 млн. грн., бюджет станет донором по выплате помощи по безработице», - заявил Я.ДЖОДЖИК.

Он отметил, что такое повышение окончательно уничтожит пивную отрасль. По его информации, в 2008 году прекратили производство Мелитопольский, Изюмский, Нежинский, Луганский, Роменский пивзаводы, предприятия “Империя – С”, “Бел Гер”, “Новая Бавария”, Киевский завод солодовых экстрактов. С июня 2008 по декабрь 2008 объемы производства в отрасли сократились на 13,8 млн. долл. США.

По словам Я.ДЖОДЖИКА, „из-за резкого повышения цен на сырье и энергоносители, инфляционные процессы с июня 2008 года наблюдается стагнация пивной отрасли». «Именно из-за этого в текущем году ожидается поступление налогов лишь 2 млрд. грн. (в 2007 году было 2,5 млрд. грн.). Отсутствие кредитных ресурсов и многомиллионное вымывание оборотных средств от курсовой разницы по выплате валютных обязательств по инвестиционным проектам привело к убыточности отрасли, а также к приостановке реализации новых инвестиционных проектов”, - отметил он.

Учитывая это, Я.ДЖОДЖИК отметил, что указанный законопроект - „демонстрация отношения власти к производству и производителю, когда, вопреки публичным обещаниям, на него продолжают усиливать налоговое давление и доводят до закрытия предприятия”.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение акцизных ставок на пиво с 1 июля 2009 г. более чем в 2,5 раза — с 0,31 грн. до 0,81 грн. за литр. С 1 января 2010 г. ставку предлагается повысить до 1,01 грн. за литр, а с 1 января 2011 г. ставка акциза будет рассчитываться в зависимости от крепости пива. По мнению авторов законопроекта, повышение акциза на первом этапе приведет к подорожанию бутылки пива в среднем на 0,3 грн.