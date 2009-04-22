Совет предпринимателей готовит слушания о госзакупках

Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины совместно с Министерством экономики Украины и Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 23 апреля проведут общественные слушания по вопросам госзакупок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета предпринимателей, слушания состоятся 23 апреля 2009 года в 14.00 в помещении Клуба Кабинета министров Украины, по адресу ул. Институтская, 7.

Работникам СМИ для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться в Совете предпринимателей до 15.00 22 апреля (указав ФИО, название организации, название фирмы, должность, контактный телефон) по электронному адресу office@kmu.gov.ua.

На слушаниях будет обсуждаться проект Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», (регистрационный № 2263). Для участия в мероприятии приглашены руководители органов исполнительной власти, народные депутаты Украины, представители бизнеса.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в Верховной Раде Украины подготовлен ко второму чтению проект Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (регистрационный № 2263).

Всемирный банк высказал свои замечания к этому законопроекту, как к “противоречащему мировым требованиям, не отвечающему международной практике и директивам ЕС”. Принятие решений по государственным закупкам и рассмотрение жалоб, согласно с представленным на рассмотрение парламента законопроектом, предлагается передать специально созданной комиссии, функции которой схожи с функциями ликвидированной в прошлом году Тендерной палаты.