На Львовщине открыли первый в Украине центр имитационного моделирования боевых действий

На территории международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине (Яворивский полигон), где проходят украинско-американские учения Rapid Trident-2017, состоялось открытие современного центра имитационного моделирования боевых действий, передает ZIK.

Читайте такжеНа Львовщине официально начались учения Rapid Trident-2017 (фоторепортаж)Как отметил министр обороны Степан Полторак, центр будет одним из самых прогрессивных в Восточной Европе. На его базе будет проходить подготовка органов управления подразделений ВСУ и государств-партнеров. «Этот центр уникален тем, что дает возможность полностью моделировать различные ситуации, проверять уровень каждого военного и корректировать подготовку подразделений. В ходе боевых действий мы каждый день сталкиваемся с различной тактикой, решениями и ситуациями. Работа центра позволит правильно делать выводы из ситуаций, которые происходят в зоне АТО, планировать и менять подготовку наших военных», – сообщил Полторак.

Как отметил министр, это первый такой центр в Украине. Он создан благодаря помощи американской стороны. По его словам, на обустройство центра потрачено $22 млн. Полторак уточнил, что центр построен на средства Минобороны, а оборудование закупили партнеры из США.

Полторак сообщил, что подобные центры будут созданы в Николаевской и Днепропетровской областях.

«Мы должны готовить людей в учебном центре. Они должны идти на фронт уверенными в своих силах и умениях. Я убежден, что противник никогда в жизни больше не застанет нас врасплох. Мы готовимся к этому», – добавил министр обороны.

Центр уже начал работать в рамках украинско-американских учений.